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الإطار يشكر الديمقراطي والسيادة: نسعى لتهيئة الظروف ومشاركة الجميع

Category: سیاسة

Date: 2022-09-12T15:47:15+0000
الإطار يشكر الديمقراطي والسيادة: نسعى لتهيئة الظروف ومشاركة الجميع

شفق نيوز/ اثنى الاطار التنسيقي التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري يوم الاثنين على ما توصل اليه اجتماع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة والداعي الى تشكيل حكومة "كاملة الصلاحيات".

وأعرب الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛  عن تقديره الكبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد اجتماعهم في اربيل والذي اعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في إجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت إشراف  حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها.

وأضاف البيان؛ ان الإطار التنسيقي يود التأكيد على استمراره في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ  الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات الى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات حرصا منه على تجنيب البلاد مزيدا من الازمات.

وأكد الاطار التنسيقي انه سيبذل كل ما يستطيع من أجل الإسراع في تهيئة الظروف المناسبة وضمان مشاركة الجميع، وفقا للبيان.

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