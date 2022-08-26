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الإطار يستجيب للصدر وفق 4 شروط.. منها: التخلي عن محمد شياع السوداني مقابل "وزير القائد"

Category: سیاسة

Date: 2022-08-26T19:40:42+0000
الإطار يستجيب للصدر وفق 4 شروط.. منها: التخلي عن محمد شياع السوداني مقابل "وزير القائد"

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع يوم الجمعة، عن تفاصيل مبادرة جديدة تقدم بها الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري جديدة لحل الانسداد القائم بين الإطار والتيار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ إن "الإطار التنسيقي مستعد للتنازل عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء والتحاور مع التيار الصدري والاتفاق على ترشيح شخصية تحظى بقبول الكتل السياسية لتولي هذا المنصب". 

وأضاف المصدر؛ أن "كل هذا يكون مقابل أن يلتزم التيار الصدري بعدة شروط وهي انسحابهم من مجلس النواب وعلى أن تشكل الحكومة بأقرب وقت وتجري الانتخابات المبكرة بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة الجديدة".

وبين أن "من أهم الشروط هي إغلاق صفحة صالح محمد العراقي او ما تعرف بوزير القائد أو عدم زج الصفحة في الصراعات السياسية وتحريك الشارع وتهديد السلم الأهلي، وعدم تهديد الحكومة او البرلمان أو السلطة القضائية في الفترة بعد تشكيل الحكومة باقتحام الخضراء مجددا".

ومنذ 30 يوليو/ تموز الماضي، يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء رفضا لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي والمطالبة بحل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وتستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

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