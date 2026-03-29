الإطار يرى "مؤشرات مقلقة" في استهداف منزل رئيس الإقليم ويتحدث عن مهلة برلمانية

شفق نيوز- بغداد

عقد الإطار التنسيقي، مساء الأحد، اجتماعه الاعتيادي في محسن المندلاوي، لبحث التطورات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة.

وجدد الإطار، بحسب بيان صدر عقب الاجتماع، رفضه "للانتهاكات التي تتعرض لها السيادة العراقية، ولا سيما استخدام الأجواء العراقية في أعمال عدائية ضد دول الجوار، مؤكداً ضرورة تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية وصون قراره الوطني المستقل".

وأدان الإطار "الاعتداءات التي استهدفت قطعات القوات الأمنية والعسكرية، والتي أسفرت، عن سقوط أكثر من 100 شهيد، مشدداً على أهمية حماية المؤسسات الأمنية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات، فضلاً عن تأمين البعثات الدبلوماسية والمنشآت الحيوية في البلاد".

وفي السياق ذاته، عدّ الإطار التنسيقي استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان، إلى جانب مواقع أخرى، مؤشرات مقلقة ومحاولات من جهات خارجية لخلط الأوراق وزعزعة الاستقرار، الأمر الذي يستدعي مزيداً من اليقظة والتنسيق الوطني.

وعلى الصعيد السياسي، أشاد الإطار بالحراك النيابي القائم لحسم ملف رئاسة الجمهورية، مؤكداً ضرورة الإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، وداعياً القوى السياسية إلى حسمه واستثمار الموعد النهائي لعقد الجلسة من أجل وضع حد لحالة التعطيل.