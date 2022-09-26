الإطار يرحب بقرار الحلبوسي بعودة عقد جلسات البرلمان

شفق نيوز / رحب الإطار التنسيقي الشيعي، يوم الاثنين، بقرار رئيس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استئناف عمل البرلمان وتحديد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة.

جاء ذلك، خلال اجتماع اعتيادي عقده الإطار التنسيقي، ناقش فيه آخر مستجدات الوضع السياسي في العراق، واستحقاقات المرحلة المقبلة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجدد الإطار، بحسب البيان، استعداده لـ"الذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها من حكومة مكتملة الصلاحيات، وإقرار موازنة اتحادية، وتعديل قانون الانتخابات، وتنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

ودعا القوى الكوردستانية، إلى "حسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية"، مرحباً في الوقت نفسه بـ"مشاركة كل القوى الوطنية وخصوصا التيار الصدري في الحوارات وتشكيل الحكومة وإدارة الدولة".

وأكد الإطار التنسيقي، حرصه على "استكمال بناء الدولة بإرادة وطنية مستقلة"، رافضاً "المحاولات والضغوطات والتدخلات الخارجية ومن أي طرف كان".