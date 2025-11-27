الإطار يدين هجوم كورمور ويدعم لجنة السوداني: لا توظفوه سياسياً

شفق نيوز- بغداد

أدان الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، مساء الخميس، بشدة الاستهداف الذي طال حقل كورمور للغاز في إقليم كوردستان.

وأكد الإطار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاعتداء على المنشآت الوطنية يمثل تهديداً لأمن العراق واقتصاده واستقراره، ولا يخدم سوى من يريدون إضعاف الدولة وتعطيل مسار التنمية.

وأعلن الإطار، دعمه للجنة المشكلة من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، للتحقيق في ملابسات الحادث، والوقوف على الجهات المتورطة، واتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه لكشف الحقائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات، لما تمثله هذه المنشآت من أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني.

وشدد الإطار التنسيقي، على ضرورة التعاطي مع هذا الاعتداء بوصفه "تهديدًا وطنيًا لا يجوز توظيفه سياسياً أو جبهوياً".

وخلص إلى أن حماية سيادة الدولة وصون منشآتها الحيوية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب وحدة الموقف وتماسك الصف في مواجهة محاولات زعزعة الأمن والاستقرار.

وليلة أمس، تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقا لمصادر امنية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.