الإطار يدعو جماهيره لمشاركة واسعة في تشييع خامنئي ويؤكد دعمه محاربة الفساد

شفق نيوز- بغداد

دعا الإطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين، جماهيره إلى مشاركة واسعة في تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في الأراضي العراقية، فيما أكد دعمه جهود محاربة الفساد وعملية "صولة الفجر".

وذكرت الأمانة العامة للإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري (282)، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.

وأكد المجتمعون، بحسب البيان، دعمهم وتأييدهم للخطوات الحكومية والقضائية بما يعيد الثقة بالعملية السياسية، مشددين على ضرورة استدامة تلك الجهود وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والمقصرين، ووقف هدر المال العام.

وأشار إلى أن أعضاء الإطار ثمنوا دور الأجهزة الأمنية والخدمية والمواكب الحسينية في إنجاح زيارة عاشوراء.

ووافقت الحكومة العراقية في وقت سابق، على الطلب الإيراني بإقامة مراسم تشييع علي خامنئي في العراق يوم 8 تموز/ يوليو المقبل، فيما وصلت وفود إيرانية إلى محافظة النجف وكربلاء لمتابعة الاستعدادات.

وفجر أمس الأحد، انطلقت حملة اعتقالات طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد، والتي وصفها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، بأنها "المرحلة الأولى" من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسسات الدولة.