الإطار يخفق مجددا بحسم مرشح رئاسة الحكومة ويؤجل اجتماعه ليوم غد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع، مساء اليوم الجمعة، بأن الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى الشيعية، أخفق مجددا بحسم مرشح رئاسة الحكومة، وأجّل اجتماعه ليوم غد السبت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قادة الإطار التنسيقي انهوا اجتماعهم دون حسم اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء ودون الاتفاق على آلية اختيار المرشح".

ولفت المصدر إلى أنه "من المقرر عقد اجتماع جديد يوم غد السبت في الساعة الرابعة عصراً، لحسم الملف تسبقه اجتماعات جانبية لقادة الإطار".

يشار إلى أن الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، قد أعلن مساء الأربعاء الماضي، تأجيل اجتماعه لحسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء إلى اليوم الجمعة.

وكان الإطار التنسيقي قد أخفق في الاتفاق على المرشح لرئاسة الوزراء خلال اجتماعين عقدهما يومي السبت والاثنين الماضيين.

يشار إلى أن الاستحقاق الحكومي دخل مرحلة حرجة، عقب انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية، ما يضع الكتلة الكبرى أمام مهلة دستورية تنتهي في 26 نيسان/ أبريل الجاري لتقديم مرشحها رسمياً، وسط مخاوف من العودة إلى المربع الأول للانسداد السياسي.

وخلال الأيام الماضية، أفادت مصادر بأن رئيس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، طرح اسم إحسان العوادي كمرشح لرئاسة الحكومة، بمقابل طرح باسم البدري من قبل إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي.