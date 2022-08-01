سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإطار يحدد مكان انطلاق تظاهراته ويوصي برفع "الأعلام والبيارق" والتعاون مع الأمن

Category: سیاسة

Date: 2022-08-01T09:02:55+0000
الإطار يحدد مكان انطلاق تظاهراته ويوصي برفع "الأعلام والبيارق" والتعاون مع الأمن

شفق نيوز/ حددت "اللجنة التحضيرية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة"، المنبثقة عن الاطار التنسيقي الشيعي، يوم الإثنين، مكان انطلاق التظاهرات التي دعا لها، داعياً الى رفع الأعلام العراقية والبيارق الحسينية والتعاون مع القوات الامنية.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مكان التظاهر سيكون في الشارع المؤدي الى الجسر المعلق في الساعة الخامسة من عصر اليوم".

وأضافت ان "الدعوة عامة لكل ابناء الشعب العراقي وليست مقتصرة على التنظيمات الخاصة بجهات الاطار التنسيقي فالعراق للجميع، وهدف التظاهرات هو الدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية والعملية الديمقراطية وليست موجهة ضد شخص او فئة بعينها".

وشددت اللجنة على "منع الدخول الى المنطقة الخضراء وانتظار التعليمات الخاصة بهذا الصدد والتعاون التام مع الاجهزة الامنية وعدم الاحتكاك بهم فنحن خرجنا لنعيد لهم هيبتهم التي اسقطها الاخرون".

ودعت الى "الاقتصار على حمل العلم العراقي والرايات الحسينية وبيارق العشائر المحترمة فقط وعدم الانجرار وراء الاشاعات ورفض الشعارات الاستفزازية وارتداء الكمامات الطبية ضروري خصوصا في التجمعات الكبيرة وضرورة التعاون مع اللجنة المشرفة على مظاهرات دعم الشرعية والالتزام بتوصياتها".

related

الإطار التنسيقي يصدر بياناً على خبر لشفق نيوز: منسجمون في المواقف ولا خلافات داخلية

Date: 2022-06-14 12:59:31
الإطار التنسيقي يصدر بياناً على خبر لشفق نيوز: منسجمون في المواقف ولا خلافات داخلية

"حمى" حراك تشكيل الحكومة العراقية تتصاعد والإطار يلجأ لـ"غرماء" الخنجر والحلبوسي

Date: 2022-04-07 19:01:34
"حمى" حراك تشكيل الحكومة العراقية تتصاعد والإطار يلجأ لـ"غرماء" الخنجر والحلبوسي

بعد "أربعينية" الصدر.. الإطار التنسيقي يرد بـ"الأغلبية الموسّعة" ومعارضة برلمانية

Date: 2022-03-31 20:34:51
بعد "أربعينية" الصدر.. الإطار التنسيقي يرد بـ"الأغلبية الموسّعة" ومعارضة برلمانية

الإطار التنسيقي يتوصل لنقاط مشتركة مع الصدر بشأن تشكيل الكتلة الأكبر: المكون اولاً

Date: 2022-01-06 15:54:41
الإطار التنسيقي يتوصل لنقاط مشتركة مع الصدر بشأن تشكيل الكتلة الأكبر: المكون اولاً

حصري.. قاآني في بغداد حاملاً رسالة محددة تخص تشكيل الحكومة العراقية

Date: 2022-01-25 13:25:11
حصري.. قاآني في بغداد حاملاً رسالة محددة تخص تشكيل الحكومة العراقية

هل سيذهب الصدر إلى المعارضة ويكون "معطلاً" وما مصير "الثلاثي"؟.. التيار الصدري يكشف بالتفاصيل

Date: 2022-03-31 20:59:20
هل سيذهب الصدر إلى المعارضة ويكون "معطلاً" وما مصير "الثلاثي"؟.. التيار الصدري يكشف بالتفاصيل

توقع تأخر تشكيلها لشهرين آخرين.. نائب: لا حكومة دون التوافق مع أهل السلاح

Date: 2022-04-28 18:12:47
توقع تأخر تشكيلها لشهرين آخرين.. نائب: لا حكومة دون التوافق مع أهل السلاح

النواب المستقلون يجتمعون الاسبوع المقبل لبحث مبادرتي الصدر والاطار

Date: 2022-05-04 14:54:43
النواب المستقلون يجتمعون الاسبوع المقبل لبحث مبادرتي الصدر والاطار