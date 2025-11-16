الإطار يجس نبض الصدر بمبعوث خاص يحظى بـ"ثقة الجميع"

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر في الإطار التنسيقي، يوم الأحد، عن اتفاق قواه على تسمية ممثل عنهم للقاء زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، وإطلاعه على مجريات الأمور في تشكيل الحكومة القادمة.

وقاطع الصدر الانتخابات الأخيرة، رغم محاولات ثنيه عن هذا الموقف من قبل اطراف وشخصيات سياسية بارزة إلا أن تلك المساعي باءت بالفشل.

وبعد مقاطعة الصدر الذي يمتلك قاعدة شعبية كبيرة باتت القوى السياسية الشيعية تتمتع بمرونة أكثر في التعامل مع باقي المكونات لتشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات رغم طموح رئيس مجلس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بالحصول على ولاية ثانية لرئاسة الحكومة، بحسب مراقبين للمشهد السياسي العراقي.

في هذا الصدد، أبلغ المصدر المطلع على تفاصيل اجتماعات الإطار الأخيرة، وكالة شفق نيوز، بأن الاجتماعات مستمرة وتناقش شكل ومضمون الحكومة القادمة ومعالجة كل ما من شأنه عرقلة ذلك، الى جانب التواصل مع الصدر، حيث تم الاتفاق على اختيار من يمثل الاطار للقاء الصدر لمعرفة موقفه ومطالبه.

وبحسب المصدر، فإن مبعوث الاطار يحظى بثقة جميع قواه وبمقبولية لدى الصدر، وإن ممثل الإطار سيذهب الى الحنانة بمجرد إعلان النتائج النهائية للانتخابات والمصادقة عليها رسميا".

ويسعى الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في البلاد والتي ضمنت حصولها أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا، لحسم تشكيل الحكومة العراقية المقبلة في اسرع وقت ممكن وقبل انتهاء التوقيتات الدستورية المحددة في هذا المجال.

لكن هذه المساعي تصطدم ببعض العقبات التي قد تحول دون المضي بها، وأبرزها قضية تسمية رئيس وزراء جديد، أو المضي في تجديد الولاية الثانية لرئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية محمد شياع السوداني الذي تصدر قوائم الإطار في الحصول على أعلى الأصوات.

ومن المرتقب أن تظهر ملامح تشكيل الحكومة الجديدة، بعد المصادقة النهائية على أعضاء مجلس النواب الجدد وبعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأجرى العراق يومي التاسع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الاقتراع بشقيه الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب للدورة النيابية السادسة، ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 من خلال إسقاط نظام البعث السابق على ايدي قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مفوضية الانتخابات الاتحادية، انتهاء عمليات احتساب ما تبقى من أصوات في محاطات الاقتراع، مرجحة إعلان النتائج اليوم أو غدا الاثنين.