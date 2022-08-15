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الإطار يجتمع لمناقشة زيارة العامري الى كوردستان ومسألة تشكيل الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2022-08-15T14:42:27+0000
الإطار يجتمع لمناقشة زيارة العامري الى كوردستان ومسألة تشكيل الحكومة

شفق نيوز/ عقد الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، يوم الإثنين، اجتماعاً في منزل رئيس تحالف الفتح والقيادي في الإطار هادي العامري.

وقال مصدر قيادي في الإطار لوكالة شفق نيوز، إن "قادة الاطار التنسيقي يعقدون الآن اجتماعاً لمناقشة زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى إقليم كوردستان ومسألة تشكيل الحكومة".

وأضاف أن "الاجتماع سيناقش آخر الأوضاع السياسية وحل الازمة مع التيار الصدري".

وأنهى وفد الإطار التنسيقي برئاسة هادي العامري، مساء امس الأحد، جولته إلى إقليم كوردستان، ولقاء قادة الأحزاب الكوردية، والتي بدأها بلقاء الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وقادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل، قبل التوجه إلى السليمانية.

واختتم وفد الإطار برئاسة العامري، جولته في الإقليم، بلقاء رئيس الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وأعضاء من المجلس السياسي للاتحاد، في السليمانية، بعد لقاء مشابه مع حراك الجيل الجديد.

وقبل إجراء هذه الجولة، التقى العامري في العاصمة بغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي وبحث معهما مستجدات الوضع السياسي في البلاد، وفقا لبيانات رسمية.

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