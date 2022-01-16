الإطار يجتمع لبحث نتائج لقاء العامري مع الصدر

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم الأحد، بعقد اجتماع للإطار التنسيقي لبحث مفاوضات العامري والصدر.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن اجتماعا مهما سيعقد خلال الساعات المقبلة للاطار التنسيقي، لتقديم زعيم تحالف الفتح هادي العامري نتائج اجتماعه، ليلة أمس، في الحنانة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان مصدر سياسي مطلع كشف يوم أمس السبت، عن لقاء جمع بين زعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لوحدهما في مقر الأخير بالحنانة في مدينة النجف.

وهذا أول لقاء ثنائي من نوعه بينهما منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان الرجلان قد التقيا سابقا مرتين خلال اجتماعين ضما قادة الإطار مع الصدر، إذ دارت المباحثات بشأن الانتخابات الأخيرة ونتائجها وتشكيل الحكومة المقبلة.

وخرج الصدر بعد اللقاءين متمسكا بموقفه الرامي لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي التي تسعى جاهدة لإقناع الصدر بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الدورات السابقة لكي تضمن لنفسها موطئ قدم في الحكومة.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.