الإطار يتفق على عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الخميس المقبل

شفق نيوز/ أعلن الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، يوم الاثنين، الاتفاق على عقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، يوم الخميس المقبل.

وأخبر مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري يوم الاثنين، واتفقت جميع قياداته على عقد جلسة لمجلس النواب يوم الخميس القادم من أجل انتخاب رئيس لمجلس النواب".

وكان رئيس كتلة بدر النيابية، مهدي تقي آمرلي، قد كشف بوقت سابق من اليوم، عن اتفاق سياسي وتوجه نيابي على حسم ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، في جلسة تعقد يوم الخميس المقبل.

وقال آمرلي، لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب ستحدد جلسة يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب"، لافتاً إلى عدم وجود أي تعديل للنظام الداخلي، وأن الاتفاق جرى على حسم ملف رئاسة البرلمان قبل نهاية الأسبوع الجاري".

ويوم الأربعاء الماضي 23 تشرين الأول الجاري، حددت ست قوى سُنية يتزعمهم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، مسارين لحسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد تعثر استمرّ لـ11 شهراً.