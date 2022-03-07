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الإطار يتحدث عن "وسيط قوي" سيجبر القوى السياسية على حل الأزمة في العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-03-07T14:29:21+0000
الإطار يتحدث عن "وسيط قوي" سيجبر القوى السياسية على حل الأزمة في العراق

شفق نيوز/ كشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الاثنين، عن "وسيط قوي" سيجبر القوى السياسية على حل الأزمة في العراق.

وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك وسيطا قادما بقوة لإجبار القوى السياسية للجلوس على طاولة الحوار والتفاوض، خلال الأيام القريبة القادمة، من أجل حل أزمة السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية".

وبين الهلالي أن "هذا الوسيط هو فصل الصيف اللاهب القادم مع انقطاع التيار الكهربائي والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية في السوق العراقي وعدم وجود فرص عمل ومع قرب شهر رمضان".

وأضاف القيادي في الإطار التنسيقي ان "هذه العوامل ستكون هي اقوى وسيط لحل الأزمة السياسية وبخلاف ذلك سوف يذهب العراق الى منزلق خطير، ولهذا الوسيط سيكون ضغط وغضب الشارع العراقي في قادم الأيام".

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