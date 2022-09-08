الإطار يبدي موقفه من دعوة الصدر للإبقاء على الكاظمي وحكومته لإجراء الانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ أعرب الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية، يوم الخميس، عن رفضه لدعوة التيار الصدري للإبقاء على رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وحكومته للإشراف على الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة.

وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي، لوكالة شفق نيوز، ان "قرار تغيير حكومة مصطفى الكاظمي أمر متخذ ولا تراجع عنه"، مردفا بالقول إن "هناك إجماعا من قبل جميع قوى الإطار التنسيقي على هذا الامر، بل حتى من قبل أطراف سياسية من خارج الإطار".

وبين ان "حكومة الكاظمي بلا صلاحيات ولا يمكن لها ان تكون مشرفة على الانتخابات المبكرة"، لافتا إلى أن "قوى الاطار التنسيقي عازمة ومصرة على تشكيل حكومة جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا تراجع عن هذا الخيار".

وأعلن ما يُعرف بـ"وزير القائد" صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم، أن الأخير يرفض وبشكل مطلق عودة كتلة التيار الصدري إلى مجلس النواب العراقي بعد استقالة أعضائها منه، فيما أكد أن هذا الإنسحاب هدفه سد الطرق كافة للتوافق السياسي مع الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية، عقد أمله على حلفائه من السنة والكورد في حل البرلمان والمضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد يشرف عليها رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.