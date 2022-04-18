سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإطار وحلفاؤه يبحثون في منزل المالكي عن "خارطة طريق" لإنهاء الانسداد

Category: سیاسة

Date: 2022-04-18T20:49:29+0000
الإطار وحلفاؤه يبحثون في منزل المالكي عن "خارطة طريق" لإنهاء الانسداد

شفق نيوز / شدد الإطار التنسيقي الجامع للقوى السياسية الشيعية كافة، باستثناء الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر، مساء الاثنين، على ضرورة المضي في طرح "خارطة طريق" لإحداث انفراجة في العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الإطار التنسيقي، مع حلفائه (الاتحاد الوطني الكوردستاني) و(تحالف العزم) مساء اليوم، في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز .

وجرى خلال الاجتماع، وفقاً للبيان، بحث تطورات الوضع السياسي، والمخرجات التي من شأنها إنهاء حالة الركود السياسي الراهن".

وأكدت القوى المجتمعة، أهمية "مواصلة المساعي لإيجاد مخرج للأزمة السياسية، الأمر الذي يستدعي التنازل من جميع الأطراف والقوى الوطنية عن مصالحها الخاصة لمصلحة المواطن والمضي في طرح (خارطة طريق) تحدث انفراجة للانسداد، والانتقال إلى الخطوات العملية لتشكيل الحكومة وتلبية مطالب الشعب العراقي".

وشدد المجتمعون، بحسب البيان، على ضرورة "الإسراع في وضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق، والبدء فوراً في محاورة جميع القوى السياسية والجلوس إلى طاولة حوار لأجل التفاهم وتعزيز العملية الديمقراطية وحمايتها من الفوضى واستعادة ثقة المواطن العراقي بالنظام السياسي القائم".

كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حدد في 31 من آذار الماضي، مهلة أربعين يومياً على ما يعرف بالثلث المعطل المتكون من الإطار التنسيقي ونواب متحالفين معه، لتشكيل حكومة بمعزل عن الكتلة الصدرية.

موقف الصدر جاء بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد بسبب احتدام الخلاف بين التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة)، والإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية.

من جانبه، رد الإطار التنسيقي، الأسبوع الماضي، على مهلة الصدر، وأشار إلى أنه غير معني مطلقا بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي وتعطيل مصالح الناس.

وأكد الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، حينها، أنه يسعى بكل جهده للوصول الى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الاخرى بعيدا عن التفرد او الاقصاء وترتكز على عدم جعل المكون الأكبر أصغر المكونات وأضعفها.

related

هل يفك رسول الإطار إلى الحنانة شفرة الانسداد السياسي في العراق؟

Date: 2022-03-31 16:55:51
هل يفك رسول الإطار إلى الحنانة شفرة الانسداد السياسي في العراق؟

الإطار يبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة من "الحنانة" ويوجه رسالة للكورد

Date: 2022-04-03 19:38:10
الإطار يبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة من "الحنانة" ويوجه رسالة للكورد

الخزعلي: الإطار منفتح ونرحب بأي دور عربي لإنهاء الانسداد

Date: 2022-04-03 13:47:20
الخزعلي: الإطار منفتح ونرحب بأي دور عربي لإنهاء الانسداد

انبثاق لجنة خماسية عن الاطار والاتحاد لإطلاق مبادرة حل الانسداد

Date: 2022-04-06 20:10:41
انبثاق لجنة خماسية عن الاطار والاتحاد لإطلاق مبادرة حل الانسداد

الكاظمي والسامرائي يبحثان حسم الخلافات وإنهاء "الجمود السياسي" بالعراق

Date: 2022-04-16 18:24:06
الكاظمي والسامرائي يبحثان حسم الخلافات وإنهاء "الجمود السياسي" بالعراق

خلال اجتماع يعقد غداً.. الإطار يناور "إنقاذ الوطن" بمبادرة جديدة بعد يومين

Date: 2022-04-17 17:43:25
خلال اجتماع يعقد غداً.. الإطار يناور "إنقاذ الوطن" بمبادرة جديدة بعد يومين

"العزم" يعوّل على العيساوي: سيغيّر المعادلة الانتخابية في الأنبار

Date: 2021-09-29 09:56:09
"العزم" يعوّل على العيساوي: سيغيّر المعادلة الانتخابية في الأنبار

كركوك.. تحذير من "مؤامرة كبرى" لتحويل مجرمين إلى ضحايا

Date: 2020-09-02 15:35:20
كركوك.. تحذير من "مؤامرة كبرى" لتحويل مجرمين إلى ضحايا