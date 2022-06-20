"الإطار" في منزل العبادي.. جلسة برلمانية "طارئة" لتمرير بدلاء نواب الصدر

شفق نيوز / يعقد الإطار التنسيقي، مساء يوم الاثنين، اجتماعاً على مستوى القيادات، في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن الاجتماع سيناقش سبل "عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، تتضمن التصويت على حسم بدلاء نواب الكتلة الصدرية، وتأدية القسم الدستورية للنواب الجدد".

ومن المقرر أن يناقش اجتماع اليوم، "إمكانية تحرك الإطار التنسيقي على الأحزاب الكوردية وتحالف السيادة والعزم والمستقلين، لتشكيل الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة".

وأمس الأحد، وقع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأوامر الديوانية الخاصة باستقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، حيث وقع أمرا بانفكاك نائبه الأول حاكم الزاملي، إضافة لأكثر من 70 أمراً ديوانياً ينهي علاقة نواب الكتلة الصدرية بالبرلمان.

وفي (13 حزيران الحالي) وجه الصدر، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "إنقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه".

ووقع الحلبوسي، على تلك الاستقالات بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.