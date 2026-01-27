الإطار بـ"الصف الأول" في مهمة تقرّب الكورد من قصر السلام

شفق نيوز- بغداد

تعقد قيادات الصف الأول في الإطار التنسيقي اجتماعات متواصلة مع قيادات الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان، في إطار مساعٍ لتقريب وجهات النظر وحلحلة عقدة تسمية رئيس الجمهورية، بما لا يخرج عن الأطر الدستورية.

وقال عضو المكتب السياسي في حزب "اقتدار"، المنضوي في الإطار، نسيم عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إن "زعامات الصف الأول في الإطار التنسيقي تعقد اليوم وغداً اجتماعات مكثفة مع القيادات الكوردية للحزبين الرئيسيين المتنافسين على منصب رئاسة الجمهورية، بهدف حلحلة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الجانبين".

وأضاف أن "هذه الاجتماعات تهدف إلى تفكيك عقدة تسمية رئيس الجمهورية عبر التوصل إلى توافق بين الحزبين على مرشح واحد يمثل الكورد"، لافتاً إلى أن "الاجتماعات ستستمر حتى يوم غد، لحين الوصول إلى حلول نهائية، وهناك بوادر إيجابية تشير إلى تقارب بين الطرفين".

وأشار عبد الله، إلى أن "هناك توافقاً كوردياً أولياً على بعض المقترحات المتعلقة بتشكيل حكومة إقليم كوردستان، وتسمية رئيس الجمهورية ضمن سلة واحدة، إلى جانب مقترحات أخرى قد تفضي إلى إنهاء معضلة تسمية الرئيس".

وفي السياق، عقد مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لرئاسة الجمهورية، وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في العاصمة بغداد، جرى خلاله بحث آخر التطورات السياسية في البلاد.

وذكر بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن اللقاء خُصص لمناقشة المستجدات السياسية، وملف تشكيل كلٍّ من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، ولاسيما ما يتعلق بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا على ضرورة التوصل إلى توافق شامل بشأن جميع القضايا العالقة، والعمل على تجاوز حالة الجمود السياسي الراهنة، مشددين على أهمية استمرار الحوار بين الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى حلول مناسبة تسهم في إنهاء الأزمة الحالية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات والنقاشات خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية تصب في مصلحة الاستقرار السياسي في العراق.

وينص الدستور على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وباحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني يقترب من ليل 28 كانون الثاني/ يناير 2026.

وقرر رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعدم اكتمال النصاب القانوني، واشار إلى أن عدد الحضور بلغ 85 نائباً فقط، لافتاً إلى أنه تلقى طلباً من الكتل الكوردية بتأجيل انعقاد الجلسة، بهدف إعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين.

لكن أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية هو وزير الخارجية الحالي "فؤاد حسين" فقط، وأنه جاهز لحضور أي جلسة جديدة يتم تحديدها للانتخاب.