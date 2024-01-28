الإطار الشيعي يكشف حقيقة توزيع الحكومات المحلية بين قواه السياسية

شفق نيوز/ كشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، حقيقة توزيع الحكومات المحلية بين قواه السياسية في بغداد ومدن الوسط والجنوب.

وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الانباء التي تحدثت عن وجود اتفاق ما بين قوى الإطار التنسيقي على توزيع الحكومات المحلية وفق تقسيم محدد غير صحيحة، وهذه التسريبات هدفها جس النبض ليس إلا".

وبين الفتلاوي أن "الإطار التنسيقي حتى الان لم يصل الى أي اتفاق بشأن تسلم الحكومات المحلية ما بين قواه السياسية والحوارات مستمرة ومتواصلة". وبين ان "حسم هذا الملف سيكون خلال الأسبوع الحالي مع حسم الأسماء المرشحة للمناصب في الحكومات المحلية".

وكانت وسائل إعلام، مقربة من الإطار التنسيقي، ذكرت أن قوى الإطار التنسيقي اتفقت على أن يتولى تحالف نبني 4 محافظات، ودولة القانون ثلاث محافظات، وتيار الحكمة محافظتين.

ووجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، 22 كانون الثاني الجاري، رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بالانتخابات المحلية لتأدية اليمين القانونية.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، الأحد، 21 كانون الثاني الجاري، مصادقتها على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، التي شهدها العراق في 18 كانون الأول 2023.