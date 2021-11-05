"الإطار الشيعي" يطالب بموقف "عاجل" ويوجه رسائل للمتظاهرين والأمن والحكومة

شفق نيوز/ طالب "الإطار التنسيقي الشيعي" الذي يضم ائتلاف دولة القانون والفتح وفصائل شيعية، مجلس القضاء في العراق بموقف عاجل ومحاسبة المسؤلين ممن امر ونفذ امر اطلاق النار على المحتجين قرب ابواب المنطقة الخضراء.

وقال الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندين بشدة ما تعرض له المحتجون السلميون من قمع واستخدام مفرط للعنف وحرق للخيام رغم تمسكهم بالاحتجاجات السلمية، ونطالب السلطات القضائية بموقف عاجل ومحاسبة المسؤلين ممن امر ونفذ امر اطلاق النار على المحتجين السلميين".

واضاف، "على الحكومة تحمل مسؤلياتها بتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين واجراء تحقيق فوري لمعرفة المسؤلين عن اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين".

وتابع في بيانه، "ندعم حق التظاهر المكفول دستوريا ونقف مع اصوات الجماهير التي تطالب بالعدالة والشفافية في احتساب واعلان نتائج الانتخابات"، مطالباً القوات الامنية بـ"حماية اخوانهم من المتظاهرين ومواصلة التنسيق العالي الذي كان بينهم في الاسابيع الماضية ونحث ابناءنا المحتجين على المحافظة على سلمية تظاهراتهم".