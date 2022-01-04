الإطار الشيعي يرفع شعار التحدي: الشاطر يخلي بالسلة عنب

شفق نيوز/ شدد قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الثلاثاء، على أن الإطار التنسيقي يعمل على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

جاء ذلك على لسان القيادي البارز في دولة القانون گاطع الركابي عندما سئل عما إذا كان الإطار التنسيقي المكون من قوى شيعية، يعمل على تشكيل الكتلة الأكبر من عدمها.

وأجاب الركابي في حديثه لوكالة شفق نيوز، "لا نستطيع البوح بعدد اعضاء الاطار حاليا، لكن داخل البرلمان الشاطر يخلي بالسلة عنب".

وبشأن الأنباء التي تحدثت عن زيارة مرتقبة للمالكي إلى الحنانة للقاء مقتدى الصدر، قال إن "الاطار التنسيقي الذي يعد دولة القانون احد اضلاعه الرئيسة قسم قادته إلى عدة وفود لزيارة المسؤولين من اجل تشكيل الكتلة الأكبر داخل قبة البرلمان"، لافتا إلى أن "حصة زعيم دولة القانون كانت زيارة الاخوة في إقليم كوردستان وخميس الخنجر".

واضاف، ان "رئيس ائتلاف النصر ذهب إلى حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، فيما ذهب رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى مقتدى الصدر، لذا فمن غير المعقول ذهاب المالكي للحنانة، كون التكليف كان على العامري، والسعيد من اكتفى بغيره".

ومن المقرر عقد الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب حديثا في ٩ كانون الثاني/يناير الجاري، وسط منافسة بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

ووفق النتائج، تصدرت "الكتلة الصدرية" بزعامة الصدر الانتخابات بـ 73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدا، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعدا.