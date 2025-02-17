الإطار الشيعي يجتمع لمناقشة جدول اعمال قمة بغداد و"سن التقاعد" لرئيس الحشد

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة يوم الاثنين، عن اجتماع مرتقب لقيادات الإطار التنسيقي في منزل هادي العامري زعيم منظمة بدر لإتمام الاتفاق على قانون الحشد ومناقشة عدة ملفات.

وأبلغت المصادر التي تحدث معها وكالة شفق نيوز؛ أن "الاجتماع سيناقش الملفات المزمع طرحها في اجتماعات مؤتمر القمة الذي سيعقد في بغداد الى جانب مناقشة نتائج زيارة رئيس الوزراء الى مؤتمر ميونخ والتهديدات الامنية والاقتصادية القائمة في المنطقة".

وأوضحت المصادر؛ أن "الاجتماع المرتقب سيناقش الفقرة الخلافية في قانون الحشد الشعبي وإيجاد الحل الأنسب لتجاوزها وبما ينسجم وأهمية القانون".

وأشارت المصادر إلى أن "أغلب قوى الإطار ترى أن السن الوظيفي لرئيس هيئة الحشد يجب أن لا يحدد برقم معين بمعنى لايرتبط بسن وظيفي محدد كما هو معمول به في النظام الوظيفي العام في البلاد".

والمحت المصادر إلى احتمالية مقاطعة بعض قوى الإطار جلسات البرلمان لحين تعديل القانون.

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، سحب جدول أعمال الجلسة وإلغاء انعقادها بعد وصول رئيس منظمة بدر هادي العامري إلى مبنى المجلس.