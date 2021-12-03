"الإطار الشيعي" يتحرك لضمان مكانه في الحكومة المقبلة

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع عن تفاصيل ما دار مساء يوم الجمعة في اجتماع قوى "الإطار التنسيقي" بمنزل رئيس المجلس الأعلى همام حمودي في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، طالباً عدم نشر اسمه، إن "المجتمعين اتفقوا على تشكيل وفود لزيارة مختلف القوى الوطنية لبيان موقفهم".

وأضاف أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا أيضاً على الإدارة المشتركة للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على موقف الاطار حول نتائج الانتخابات وانتظار مرافعة المحكمة على طعونه المقدمة.

ويضم الإطار التنسيقي غالبية القوى والفصائل الشيعية التي ترفض نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعد خسارتها الكثير من مقاعدها مقارنة بانتخابات ٢٠١٨.

كما تسعى هذه القوى إلى تشكيل حكومة توافقية لضمان تواجدها في التشكيلة المقبلة بهدف الحفاظ على نفوذها، إلا أن التيار الصدري الذي تصدر النتائج بـ٧٣ مقعدا يرفض ذلك ويعمل على تشكيل حكومة أغلبية بالتحالف مع القوى الفائزة من السنة والكورد.