سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإطار التنسيقي يؤيد بيان "يونامي" بخصوص "انتخابات تشرين": مستعدون للحوار والتفاهم مع الجميع

Category: سیاسة

Date: 2022-10-10T12:56:54+0000
الإطار التنسيقي يؤيد بيان "يونامي" بخصوص "انتخابات تشرين": مستعدون للحوار والتفاهم مع الجميع

شفق نيوز/ أعلن الإطار التنسيقي الشيعي، يوم الإثنين، تأييده الكامل لبيان البعثة الاممية في العراق (يونامي) بخصوص الانتخابات العراقي المبكرة التي اجريت في شهر تشرين الاول 2021.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "يعرب الاطار التنسيقي عن تأييده الكامل لما جاء في بيان الامم المتحدة الخاص بمرور عام على اجراء الانتخابات البرلمانية، ويؤكد استعداده المستمر للحوار والتفاهم مع جميع القوى السياسية من اجل اكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تقديم الخدمات وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي".

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق ‏"يونامي"، اليوم الاثنين، بياناً بمناسبة مرور عام على الانتخابات العامة في البلاد، مشيرة الى أنها ولدت "خيبة أمل وانقسامات مريرية"، فيما دعت القوى السياسية الى تحمل مسؤوليتها والانخراط في حوار غير مشروط.

related

الإطار التنسيقي يتوقع عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل

Date: 2022-07-17 08:35:59
الإطار التنسيقي يتوقع عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل

تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. الإطار الشيعي يدعو أنصاره المعتصمين للعودة إلى بيوتهم

Date: 2021-12-28 16:09:22
تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. الإطار الشيعي يدعو أنصاره المعتصمين للعودة إلى بيوتهم

غداً.. الاطار التنسيقي سيصوت لصالح قانون الدعم الطارئ "بشروط"

Date: 2022-06-07 16:40:27
غداً.. الاطار التنسيقي سيصوت لصالح قانون الدعم الطارئ "بشروط"

المالكي بعد تظاهرات الإطار: الشارع لا يمكن الاستحواذ عليه لجهة دون أخرى

Date: 2022-08-12 16:41:12
المالكي بعد تظاهرات الإطار: الشارع لا يمكن الاستحواذ عليه لجهة دون أخرى

الخلافات تعصف داخل الاطار التنسيقي: القوى الشيعية امام حلين لا ثالث لهما

Date: 2021-11-25 09:13:05
الخلافات تعصف داخل الاطار التنسيقي: القوى الشيعية امام حلين لا ثالث لهما

من بيت الحكيم.. الإطار الشيعي يشدد على عدم التفرد بالقرار السياسي من طرف واحد

Date: 2022-03-21 21:13:42
من بيت الحكيم.. الإطار الشيعي يشدد على عدم التفرد بالقرار السياسي من طرف واحد

لعدم استفزاز الصدر.. التنسيقي يقرر عدم طرح موضوع عودة البرلمان  

Date: 2022-09-03 06:28:10
لعدم استفزاز الصدر.. التنسيقي يقرر عدم طرح موضوع عودة البرلمان  

المالكي للسفير الروسي: نسعى لحكومة ائتلافية ومخططات الإقصاء الخارجية تم إفشالها

Date: 2022-04-14 16:43:12
المالكي للسفير الروسي: نسعى لحكومة ائتلافية ومخططات الإقصاء الخارجية تم إفشالها