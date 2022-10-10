الإطار التنسيقي يؤيد بيان "يونامي" بخصوص "انتخابات تشرين": مستعدون للحوار والتفاهم مع الجميع

شفق نيوز/ أعلن الإطار التنسيقي الشيعي، يوم الإثنين، تأييده الكامل لبيان البعثة الاممية في العراق (يونامي) بخصوص الانتخابات العراقي المبكرة التي اجريت في شهر تشرين الاول 2021.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "يعرب الاطار التنسيقي عن تأييده الكامل لما جاء في بيان الامم المتحدة الخاص بمرور عام على اجراء الانتخابات البرلمانية، ويؤكد استعداده المستمر للحوار والتفاهم مع جميع القوى السياسية من اجل اكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تقديم الخدمات وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي".

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق ‏"يونامي"، اليوم الاثنين، بياناً بمناسبة مرور عام على الانتخابات العامة في البلاد، مشيرة الى أنها ولدت "خيبة أمل وانقسامات مريرية"، فيما دعت القوى السياسية الى تحمل مسؤوليتها والانخراط في حوار غير مشروط.