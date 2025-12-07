الإطار التنسيقي يُكمل 10 فقرات لتحديد شكل الحكومة ويبلغ واشنطن بـ"عدم التدخل"

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الاحد، أن الإطار التنسيقي سيكمل ورقة تتضمن 10 فقرات، تحدد شكل الحكومة المقبلة، فيما بين أن أحد قادته أبلغ الإدارة الأميركية بضرورة عدم ممارسة ضغوط بملف تسمية رئيس الحكومة الجديد.

وقال مصدر في الإطار التنسيقي، لوكالة شفق نيوز، إن "قوى الإطار ستعقد اجتماعها الأسبوعي غداً الاثنين، لاستكمال فقرات ورقة (شروط ومطالب) لتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال مناقشة جميع فقراتها والاتفاق على صيغتها النهائية ومن ثم ارسالها إلى الشركاء في العملية السياسية، لضمان تشكيل حكومة جديدة قوية وضمن الاعراف السياسية المعتمدة في تشكيل الرئاسات الثلاث"، على حد قوله.

وأضاف المصدر، أن "الاجتماع سيحسم هوية مرشح رئاسة الوزراء، لكن لن يعلن عنه لحين تسمية مرشحي رئاستي الجمهورية والبرلمان"، مبيناً أن "الورقة ستتضمن أكثر من 10 فقرات تتعلق بمستقبل وشكل الحكومة القادمة واستراتيجيتها وبرنامجها الحكومي للسنوات الأربع المقبلة".

وأشار المصدر، إلى أن "الورقة ستتضمن أيضاً آلية توزيع الوزارات وفق المساحة السياسية لكل اطراف العملية السياسية مع مراعاة التوافقات والثقل النيابي لكل منهم، فضلاً عن آلية اتخاذ القرار".

وبحسب المصدر، فإن "احد القيادات البارزة في الاطار التنسيقي أبلغت الإدارة الأميركية بضرورة عدم التدخل بالشأن الداخلي العراقي وعدم التأثير أو ممارسة أية ضغوط في تسمية رئيس الوزراء القادم، وبما يضمن تحقيق شراكة حقيقية لا شكلية".

وكان الإطار التنسيقي قد حدد في وقت سابق الشروط والمعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة، وأبرزها أن لا يكون زعيماً لكتلة سياسية، ثم عاد وخففها مما فتح الباب أمام أغلب قوى الإطار لتقديم مرشحيها للمنصب، بحسب ما أبلغ مصدر سياسي وكالة شفق نيوز، في وقت سابق.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وكشفت أن ائتلاف التنمية والإعمار بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، حصل على 46 مقعداً.

وكانت لجنة تقييم المرشحين لمنصب رئيس الوزراء التابعة للإطار التنسيقي، قد وجدت في وقت سابق، أن الأسماء المرشحة ينحدر أصحابها من كتل نيابية مختلفة، وآخرين من أحزاب متعددة، فضلاً عن بعض المرشحين المستقلين، لكن أغلب هؤلاء لا تنطبق عليهم معايير التنافس على منصب رئيس الوزراء، وفق قولها.

هذا وانضم عدد من المرشحين البارزين الجدد إلى القائمة المصغرة، أبرزهم رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، إضافة إلى محافظ البصرة أسعد العيداني، الذي دخل دائرة التنافس حديثاً، مع ترجيحٍ بارز باستبعاد رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وكشفت أن ائتلاف التنمية والإعمار بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، حصل على 46 مقعداً.