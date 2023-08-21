الإطار التنسيقي يؤكد على إنجاح الانتخابات المحلية والانفتاح على دول العالم

شفق نيوز/ أكد الإطار التنسيقي يؤكد على ضرورة إدراج التشريعات الخدمية على جدول أعمال مجلس النواب.

وذكر الاطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه ناقش "في اجتماعه الدوري رقم (167)، الاثنين، في مكتب محسن المندلاوي، عددا من القضايا والملفات الخدمية والسياسية المهمة خصوصا ما يتعلق بالأوضاع العامة في العراق".

وأضاف أن المجتمعين أكدوا على ضرورة إدراج التشريعات ذات الصلة بخدمة المواطنين على جدول اعمال مجلس النواب، والعمل على إقرارها سريعا.

من جانب آخر ناقش الاجتماع العلاقات الثنائية مع بقية دول العالم والاهتمام الحكومي في الانفتاح الخارجي ودوره المحوري في البعدين الإقليمي والدولي.

وجدد قادة الإطار تأكيدهم ودعمهم لجهود الحكومة لإنجاح ملف الانتخابات المحلية وآليات تنفيذها وفقا للبيان.