الإطار التنسيقي يؤكد دعمه الكامل لاتفاق بغداد وأربيل حول القضايا المالية والنفطية

شفق نيوز- بغداد

أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، اليوم الأربعاء، دعمه الكامل للاتفاق الأخير ما بين بغداد وأربيل بشأن القضايا المالية والنفطية بين الطرفين.

وقال القيادي في الإطار، عامر الفايز، لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي خلال اجتماعه يوم الاثنين الماضي، أعلن دعمه لاتفاق بغداد وأربيل الأخير بخصوص الرواتب والقضايا المالية والنفطية".

وأضاف ، أن "الإطار التنسيقي، أكد خلال الاجتماع على حل كل القضايا العالقة واستمرار الحوار، لغرض تجاوز الأزمة"، مستطرداً بالقول: "نحن داعمون للاتفاق الأخيرة، والذي على أثره اطلقت رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار من قبل وزارة المالية الاتحادية، وهناك حوارات مستمرة ما بين بغداد وأربيل".

وأعلنت وزارة المالية الاتحادية، يوم أمس الثلاثاء، عن المباشرة بصرف رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان لشهر أيار/مايو الماضي بعد التزام حكومة الاقليم بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية.

في المقابل، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، إيداع حصة خزينة الدولة العراقية من الإيرادات المالية غير النفطية في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية.

هذا وصادق مجلس وزراء اقليم كوردستان، الأربعاء الماضي، على تفاهم جديد بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والمستحقات المالية للموظفين والعاملين في القطاع العام في كوردستان.