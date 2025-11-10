الإطار التنسيقي يؤكد "حرصه" على المدد الدستورية لتشكيل الحكومة ويعلن: سنتحالف بعد الانتخابات

شفق نيوز- بغداد

أكد الإطار التنسيقي، الذي يضم أغلب القوى الشيعية، يوم الاثنين، "حرصة" على الالتزام بالمدد الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما جدد دعوته للمشاركة بالانتخابات يوم غد الثلاثاء.

وقال الإطار التنسيقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عقب اجتماع له عشية الانتخابات، إن "المجتمعين أكدوا في مستهل الاجتماع على وحدة مكوّنات الإطار التنسيقي وتماسكه، مشددين على أن الإطار سيبقى كياناً وطنياً جامعاً، وأن قواه السياسية ستعود إلى التلاقي والتحالف بعد الانتخابات ضمن رؤية موحّدة تحفظ استقرار الدولة وتُعبّر عن إرادة جماهيرها".

ودعا الإطار التنسيقي "جميع أبناء الشعب العراقي إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات، بوصفها حقاً دستورياً وواجباً وطنياً يعبّر عن الإرادة الحرة للمواطنين ويعزّز المسار الديمقراطي"، مؤكداً أن "المشاركة الواعية هي الطريق الأمثل لبناء دولة العدل والخدمة والازدهار".

كما شدّد الإطار على "حرصه على حماية العملية الانتخابية والسياسية، وضمان نزاهتها وشفافيتها، مؤكداً أن سلامة الانتخابات تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تقتضي تعاون جميع القوى والمؤسسات المعنية".

وأعرب الإطار "عن تقديره العالي لجهود القوات الأمنية التي تؤمّن المراكز الانتخابية وتحافظ على استقرار البلاد في هذا اليوم الوطني الكبير، مثمنًا في الوقت نفسه اقبالهم الكبير في التصويت الخاص، وكما ثمن الإطار دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إدارة العملية والإشراف عليها وفق المعايير المهنية والقانونية المطلوبة".

وأكد المجتمعون أن "الإطار التنسيقي سيكون حريصاً على احترام المدد الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة، وعلى المضي في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية ضمن توقيتاتها المحددة، وفق إرادة الشعب ونتائج صناديق الاقتراع".