الإطار التنسيقي يؤشر لمنحى "خطير" بشأن استقالات المحافظين

شفق نيوز/ عبر الإطار التنسيقي الجامع لغالبية القوى الشيعية، الأحد، عن رفضه لما وصفه بضغوطات وتهديدات تطال محافظين ومسؤولين محليين آخرين لإجبارهم على تقديم استقالاتهم.

وقال الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه يعرب عن "قلقه الشديد ورفضه لما يمارس من ضغوط غير قانونية وتهديدات تطال اشخاصا وعوائل المحافظين ورؤساء المؤسسات والدوائر".

وأضاف أن ذلك يأتي "لاجبارهم على الاستقالة خلافا للقانون والدستور وتجاوزا للاطر القانونية والادارية وتحت ذرائع بات واضحا ما يقف خلفها من دوافع".

ودعا الإطار، رئيس الوزراء باعتباره المسؤول الاول عن المحافظين ومسؤولي الدوائر، الى "حمايتهم ومنع التجاوز عليهم".

وشدد الإطار بالقول، "على الجميع الالتزام بالسياقات القانونية والادارية لمنع اشاعة الفوضى الادارية، وعدم قبول استقالة اي مسؤول تقدم تحت الضغط والتهديد لمنع هذا المنحى الخطير من التجاوز على القانون".

وخلال الفترة القليلة الماضية، تقدم محافظا النجف وذي قار باستقالتيهما إثر ضغوط سياسية.