سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإطار التنسيقي يؤشر لمنحى "خطير" بشأن استقالات المحافظين

Category: سیاسة

Date: 2021-12-26T19:45:33+0000
الإطار التنسيقي يؤشر لمنحى "خطير" بشأن استقالات المحافظين

شفق نيوز/ عبر الإطار التنسيقي الجامع لغالبية القوى الشيعية، الأحد، عن رفضه لما وصفه بضغوطات وتهديدات تطال محافظين ومسؤولين محليين آخرين لإجبارهم على تقديم استقالاتهم.

وقال الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه يعرب عن "قلقه الشديد ورفضه لما يمارس من ضغوط غير قانونية وتهديدات تطال اشخاصا وعوائل المحافظين ورؤساء المؤسسات والدوائر".

وأضاف أن ذلك يأتي "لاجبارهم على الاستقالة خلافا للقانون والدستور وتجاوزا للاطر القانونية والادارية وتحت ذرائع بات واضحا ما يقف خلفها من دوافع".

ودعا الإطار، رئيس الوزراء باعتباره المسؤول الاول عن المحافظين ومسؤولي الدوائر، الى "حمايتهم ومنع التجاوز عليهم".

وشدد الإطار بالقول، "على الجميع الالتزام بالسياقات القانونية والادارية لمنع اشاعة الفوضى الادارية، وعدم قبول استقالة اي مسؤول تقدم تحت الضغط والتهديد لمنع هذا المنحى الخطير من التجاوز على القانون".

وخلال الفترة القليلة الماضية، تقدم محافظا النجف وذي قار باستقالتيهما إثر ضغوط سياسية.

related

تحذير من فصائل وقوى شيعية: المضي بنتائج الانتخابات المعلنة يهدد السلم الأهلي للخطر

Date: 2021-10-13 19:05:14
تحذير من فصائل وقوى شيعية: المضي بنتائج الانتخابات المعلنة يهدد السلم الأهلي للخطر

همام حمودي: البيت الشيعي يجتمع اليوم لبناء رؤية موحدة وتصحيح المسار

Date: 2021-12-02 09:20:57
همام حمودي: البيت الشيعي يجتمع اليوم لبناء رؤية موحدة وتصحيح المسار

بعد ذي قار والنجف .. تحالف العامري يحذر من تكرار سيناريو استقالات المحافظين

Date: 2021-12-25 07:16:08
بعد ذي قار والنجف .. تحالف العامري يحذر من تكرار سيناريو استقالات المحافظين

"الإطار التنسيقي" الشيعي: لا يمكن للكورد والسنة التحالف مع الصدريين دوننا

Date: 2021-10-20 09:35:57
"الإطار التنسيقي" الشيعي: لا يمكن للكورد والسنة التحالف مع الصدريين دوننا

"الإطار التنسيقي" الشيعي يبدي موقفاً من ورقة عمار الحكيم

Date: 2021-11-17 07:31:56
"الإطار التنسيقي" الشيعي يبدي موقفاً من ورقة عمار الحكيم

الاطار التنسيقي يتحرك للاتفاق على مرشحي الرئاسات الثلاث

Date: 2021-12-18 11:27:11
الاطار التنسيقي يتحرك للاتفاق على مرشحي الرئاسات الثلاث

بعد رسالة "النجف".. أربعة أسماء على طاولة الصدر للتسوية الحكومية

Date: 2021-10-25 13:17:52
بعد رسالة "النجف".. أربعة أسماء على طاولة الصدر للتسوية الحكومية

أول تعليق صدري على اجتماع "التنسيقية" و"ترشيح" العبادي لرئاسة الوزراء

Date: 2021-11-09 10:28:29
أول تعليق صدري على اجتماع "التنسيقية" و"ترشيح" العبادي لرئاسة الوزراء