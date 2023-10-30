الإطار التنسيقي يوضح موقفه من دعوات اغلاق السفارة الامريكية في العراق

شفق نيوز/ كشف القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاثنين، عن موقف الإطار من دعوات اغلاق السفارة الامريكية في العراق، فيما وجه رسالة الى وزارة الخارجية العراقية بشأن السفيرة الامريكية آلينا رومانسكي.

وقال الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي لديه تحفظات وتقاطعات مع الولايات المتحدة الأمريكية كقوات احتلال عسكرية، لكن هو ليس ضد أي بعثة دبلوماسية سواء كانت أمريكية او غيرها من كافة دول العالم الأوروبي والعربي وغيرها، خصوصاً ان العلاقات السياسية والاقتصادية وغيرها مطلوبة مع كل دول العالم".

وأضاف ان "الاطار التنسيقي يرفض بشدة بقاء القوات الامريكية المحتلة في العراق وهو يعمل بكل الطرق المتاحة له على إخراج تلك القوات من كافة الأراضي العراقية، لكن هذا لا يعني غلق السفارة الأمريكية، فإن الإطار ليس مع إغلاق أي بعثة دبلوماسية أمريكية او غيرها من كافة الدول".

وتابع القيادي في الاطار التنسيقي ان "الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الخارجية عليها وضع الحدود لعمل وتحركات السفيرة الامريكية في بغداد آلينا رومانسكي، فلا يمكن القبول بأن تكون اليد الطولة والحدود المطلقة لهذه السفيرة بالشأن الداخلي العراقي، فالأمر وصل برومانسكي بحضور حتى المجالس العشائرية، ولهذا يجب اتخاذ موقف حازم تجاه تحركات السفيرة الامريكية، التي تقود مشروع لا يخدم العراق".

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة 27 تشرين الأول الحالي، الحكومة الاتحادية والبرلمان بالتصويت على قرار يقضي بغلق سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق "نصرة" للفلسطينيين.

واليوم الاثنين؛ أكد الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، انه لم تعد حاجة لقوات التحالف الدولي في العراق، فيما بيّن ان وجودها لا يسمح ببناء قدرات الجيش العراقي وباقي المؤسسات الامنية الاخرى.