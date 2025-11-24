الإطار التنسيقي يواصل العمل لاختيار مرشح الحكومة الجديدة ويهنأ السنة بـ"المجلس السياسي"

شفق نيوز- بغداد

أكد الإطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين، على مواصلة العمل لتقييم المرشحين لشغل منصب رئاسة الحكومة الجديدة، فيما هنأ السنة بتشكيل "المجلس السياسي" والذي اعتبره مؤشراً إيجابياً.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قادة الإطار عقدوا اجتماعهم الاعتيادي رقم 251 في مكتب الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، حيث ناقشوا آخر المستجدات المتعلقة بالإستحقاقات الدستورية والسياسية للمرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع، بحسب البيان، مناقشة المعايير والمقومات الأساسية لمنصب رئيس الوزراء، وآلية إختياره داخل الإطار، بما يضمن اعتماد معايير وطنية واضحة تراعي الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الدولة، ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

كما استمع المجتمعون للتقرير المقدم من اللجنتين القياديتين اللتين شكلهما الإطار في الاجتماع السابق، وتم الاتفاق على استمرار عملهما واستكمال مهامهما في تقييم المرشحين، ومناقشة الاستحقاقات الوطنية.

وهنأ الإطار التنسيقي بتشكيل المجلس السياسي الوطني، معتبراً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً نحو تعزيز العمل السياسي المنظم، وتوحيد الرؤى الوطنية.

وأكد في الوقت نفسه الالتزام التام بالإستحقاقات الدستورية والمُدد الزمنية المحددة لتشكيل الحكومة المقبلة، بما يحفظ الاستقرار السياسي ويحترم إرادة الناخبين.