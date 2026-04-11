الإطار التنسيقي يهنئ آميدي: المرحلة المقبلة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية

شفق نيوز- بغداد

قدّم الإطار التنسيقي، يوم السبت، التهنئة بالتصويت على نزاد آميدي رئيساً للجمهورية، فيما أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية.

وذكر الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "انتخاب آميدي رئيساً لجمهورية العراق، خطوة مهمة في استكمال مسار بناء الدولة وترسيخ العملية الديمقراطية، واحترام إرادة الشعب".

وثمّن الإطار، بحسب البيان، حضور أعضاء مجلس النواب وتحملهم مسؤولياتهم الوطنية، مشيراً إلى أن "إنجاز هذا الاستحقاق يعزز ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية".

وأضاف أن "المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الشراكة الحقيقية بين جميع القوى السياسية".

وانتخب مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم السبت، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني نزار آميدي رئيساً جديداً للجمهورية.

وبانتخاب رئيس الجمهورية، تكتمل إحدى أهم الحلقات الدستورية، بانتظار تقديم (الإطار التنسيقي) - بوصفه الكتلة الكبرى - مرشحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء، للمباشرة بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. ومن شأن هذه الخطوة أن تنهي حالة "الانسداد السياسي" الذي خيّم بظلاله على البلاد منذ إجراء الانتخابات التشريعية بدورتها السادسة أواخر العام 2025.

وقد أعلن رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، بعد إعلان فوز آميدي برئاسة الجمهورية، أنه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بالمشككين بالنصاب القانوني".

وقد أدى آميدي اليمين الدستورية أمام البرلمان كرئيس جمهورية جديد، فيما شدد الحلبوسي على أن الكتلة الأكبر يجب تقديم مرشحها لتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً.