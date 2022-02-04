الإطار التنسيقي ينفي التوجه بسؤال للمرجعية الدينية بشأن حكومة الأغلبية

شفق نيوز/ نفى الإطار التنسيقي الشيعي يوم الجمعة، تقديم طلب إلى المرجعية الدينية في النجف بشأن حكومة الأغلبية السياسية.

وذكر بيان للإطار التنسيقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الإطار اطلع على تصريح يدعي ان الاطار يطالب المرجعية الدينية العليا ببيان موقفها من حكومة الاغلبية السياسية".

وأكد البيان؛ أن "الاطار التنسيقي هو مركز قرار سياسي قيادي ينحصر بأشخاص القيادة العشرة وامينه التنفيذي فقط وليس من حق اي شخص اخر ادعاء أنه عضو فيه فضلا عن انه قيادي ونرجو من وسائل الإعلام الوطنية والاجنبية رعاية هذا المفهوم عن تقديم اي شخص في الاعلام".

واضاف "اننا في الإطار التنسيقي نكن كل الاحترام والتبجيل لمقام المرجعية العليا ولسنا في مقام من يطالب المرجعية ببيان موقف في أي حادثة".

ودعا "جميع من ينتمي لقوى الإطار التنسيقي وداعميه ومحبيه أن لا يزجوا اسم الاطار في أي حديث اعلامي او غيره وترك ذلك إلى هيأته القيادية حصراً".

وأهاب البيان؛ بـ"جميع القنوات الفضائية والوكالات الاخبارية بعدم اضافة صفة عضو الإطار التنسيقي لأي شخص غير قيادة الإطار التنسيقي".