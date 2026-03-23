الإطار التنسيقي يناقش مع الحشد والقضاء تداعيات التصعيد الإقليمي على العراق

شفق نيوز- بغداد

قال مصدر في الإطار التنسيقي، إن قوى الإطار ستعقد، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع ممثلين عن هيئة الحشد الشعبي والسلطة القضائية، لبحث التطورات الأمنية في المنطقة وانعكاساتها على العراق.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع سيناقش إعداد لائحة ضوابط تُلزم جميع الأطراف بقرارات الدولة، ووضع حد للجهات غير الملتزمة، بما يضمن حصر القرار الأمني ومنع أي تحرك خارج الأطر الرسمية.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت منشآت أميركية بينها السفارة في بغداد، إضافة إلى حادثة استهداف فندق الرشيد داخل المنطقة الخضراء، بينما وصفت الحكومة العراقية تلك الهجمات بأنها "أعمال إرهابية" وأمرت بملاحقة منفذيها، مع تشديد الإجراءات الأمنية وإغلاق المنطقة الخضراء مؤقتاً عقب أعنف هجوم على السفارة خلال الأيام الماضية.

وتأتي هذه التحركات أيضاً على خلفية ضربات أميركية استهدفت فصائل متحالفة مع إيران داخل العراق، في موازاة إعلان "كتائب حزب الله" تعليق هجماتها على السفارة الأمريكية بشكل مؤقت وفق شروط ربطتها بالتطورات الإقليمية.