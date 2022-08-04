الإطار التنسيقي يناقش كلمة الصدر في دار الحكيم

شفق نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع يوم الخميس، بعقد الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، اجتماعا في دار رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم للتداول في المستجدات السياسية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "الإطار التنسيقي يعقد الان (وقت تحرير هذا الخبر) اجتماعا في منزل عمار الحكيم بحضور جميع قياداته".

وأضاف المصدر؛ أن "الاجتماع يناقش الازمة السياسية وكلمة الصدر الأخيرة والحوار مع الصدر قبل الذهاب نحو تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طالب، أمس الأربعاء، بحل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة التي قال إنه لم يقرر حتى الآن خوضها من عدمه.