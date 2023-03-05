الإطار التنسيقي يناقش "سانت ليغو" في منزل حمودي

شفق نيوز/ يعقد الإطار التنسيقي الشيعي، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً في منزل القيادي فيه همام حمودي لمناقشة جملة ملفات أبرزها قانوني الانتخابات والموازنة.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن قادة الإطار التنسيقي يعقدون خلال الساعات المقبلة، اجتماعا في منزل زعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي.

وبين المصدر، أن الاجتماع سيتناول مناقشة آخر التطورات على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية، وملفي قانوني الانتخابات والموازنة وغيرها من الملفات.

وفي وقت سابق اليوم، كشف الناشط البارز في التظاهرات الشعبية في العراق ضرغام ماجد، عن اتفاق اللجنة المركزية للاحتجاج الشعبي على التصعيد الشعبي لرفض قانون الانتخابات الجديد وفق نظام "سانت ليغو".

وأنهى مجلس النواب في 13 شباط الماضي، القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتي القانونية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وذكر بيان للمجلس أن التعديل جاء من أجل تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (43/ اتحادية/2021) و(159/اتحادية/2021) و(103/اتحادية/2019) و"لغرض إجراء انتخابات حرة نزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة"، بحسب البيان.

واعتمد نظام سانت ليغو المّعدل في توزيع المقاعد النيابية في العراق، بعد أن صوت مجلس النواب في (4 تشرين الثاني 2013)، على فقرة تقضي بتوزيع المقاعد على القوائم المتنافسة ضمن قانون الانتخابات العراقي.

و"سانت ليغو" طريقة ابتكرت عام 1912 على يد عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو، والغاية من هذه الصيغة هي توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقلل من العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.

وهو عيب تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة، أما سانت ليغو المعدل فهو صورة معدلة الغرض منها توزيع المقاعد بطريقة أكثر عدالة.

وتم استخدام هذه الصيغة لأول مرة في الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2014 وتم من خلال هذه الصيغة توزيع المقاعد النيابية في العراق، وكذلك انتخابات مجالس المحافظات للدورة نفسها.