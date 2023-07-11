الإطار التنسيقي يناقش الصراع "الإيراني الأمريكي" ويخشى من تظاهرات شعبية بسبب الكهرباء

شفق نيوز/ عقد الإطار التنسيقي ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، اجتماعاً لبحث الصراع الإيراني الأمريكي وتأثيراته على العراق ومنها أزمة الطاقة الكهربائية.

وقال مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "قادة الإطار التنسيقي عقدوا اجتماعاً مساء اليوم في منزل زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للتباحث بشأن أزمة الكهرباء وتأثير الصراع الأمريكي الإيراني على هذا الملف".

وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا تأثير هذا الصراع على الطاقة الكهربائية وإمكانية تفاقم هذه الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة"، مشيراً إلى أن "قادة الإطار يخشون من انطلاق تظاهرات شعبية بسبب الانقطاع الطويل للتيار الكهرباء".

وبعد تحسن ملحوظاً في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الأشهر الأخيرة، شهد العراق منذ بداية الشهر الجاري تراجعاً في تجهيز التيار الكهربائي للمواطنين بسبب انخفاض كمية الغاز الإيراني المجهز لمحطات التوليد العراقية.

ويقول مسؤولون ونواب عراقيون إن إيران خفضت إمدادات الغاز بسبب عدم تسديد الديون المستحق بذمة العراق، فيما تؤكد وزارة الكهرباء أنها سددت جميع الديون الإيرانية وأودعتها لدى المصرف العراقي للتجارة.

ويؤكد نواب وسياسيون أن المصرف العراقي للتجارة لا يستطيع تحويل الديون إلى إيران بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، وهو ما يراه النواب تدخلاً أمريكياً للضغط على إيران يقع ضحيته المواطن العراقي.