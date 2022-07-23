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الإطار التنسيقي يكشف عن عديد القوات التركية في العراق ويتوعد أنقرة بقرارات حازمة

Category: سیاسة

Date: 2022-07-23T12:59:46+0000
الإطار التنسيقي يكشف عن عديد القوات التركية في العراق ويتوعد أنقرة بقرارات حازمة

شفق نيوز/ أعلنت النائب عن الإطار التنسيقي، ابتسام الغراوي، يوم السبت، أن هناك قرارات حازمة سيتم اتخاذها ضد تركيا على خلفية قصف مصيف "برخ"، مؤكدة أنه لن يتم السماح بتواجد الجيش التركي في الأراضي العراقية.

وقالت الغراوي لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة البرلمان اليوم ليست مجرد استماع للوزراء والقادة العسكريين وستكون هناك قرارات ملزمة".

وأضافت "هناك انتهاك للسيادة من خلال احتلال الأراضي العراقية من قبل الجيش التركي، حيث هناك خمس قواعد عسكرية وأكثر من 100 نقطة عسكرية للجيش التركي وهناك أيضاً أربعة آلاف تركي على الأراضي العراقية، وأيضاً هناك اكثر من 20 ألف طلعة جوية للجيش التركي في سماء العراق".

وأشارت إلى أن "الأتراك الموجودين على الأراضي العراقية يمتلكون مختلف أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية".

وختمت الغراوي بالقول "نحن لن نسمح بوجود الأتراك بعد الآن، ومثلما واجهنا داعش سنواجه حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي واي قوات تنتهك السيادة العراقية".

وعقد مجلس النواب العراقي اليوم السبت، جلسة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 242 نائباً لمناقشة القصف التركي على مصيف برخ، في إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، بحضور وزيري الخارجية والدفاع وقادة بالجيش.

وقال مصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة هذا اليوم عقدت لمناقشة الاعتداء التركي على احد المصايف بإدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، فيما حضر الجلسة وزير الخارجية فؤاد حسين منذ انطلاقها فيما وصل بعد ذلك كل من وزير الدفاع جمعة عناد ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة".

وقصفت مدفعية الجيش التركي، يوم الأربعاء الماضي، مصيف "برخ" في قضاء زاخو، ما أسفر عن سقوط تسع ضحايا من السياح العراقيين وإصابة عدد آخر بجروح بينهم نساء وأطفال.

وعلى إثر ذلك، سلمت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، مُذكرة احتجاج، على خلفية القصف التركي.

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