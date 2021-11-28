الإطار التنسيقي يقرر كشف أدلة "التلاعب" بنتائج الانتخابات أمام الرأي العام

شفق نيوز / يستعد الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، باستثناء الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، لعقد مؤتمر صحفي يكشف فيه عن الأدلة والوثائق التي تثبت عملية التلاعب والتزوير بنتائج الانتخابات.

وقال عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق، سعد السعدي، لوكالة شفق نيوز، إن "قوى الإطار التنسيقي قررت فضح المتورطين بتزوير الانتخابات وآلية التلاعب بها من خلال الأدلة والوثائق الثبوتية التي بحوزتنا على الرأي العام".

وأوضح السعدي، أن "الإطار التنسيقي سبق أن قدم طلبا إلى المحكمة الاتحادية، بإلغاء الانتخابات، وإصدار أمر ولائي بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات، وعليه سيقوم خلال اليومين القادمين بعقد مؤتمر صحفي لفضح كل الجهات المتلاعبة من خلال كشف الأدلة الحقيقية التي يمتلكها، وعرضها أمام الرأي العام ليطلع الشعب والمجتمع الدولي عليها".

وأكد أن "ما سيعرضه الإطار التنسيقي، سيفضح كل الأطراف والجهات التي كانت لها دور فاعل في التلاعب بنتائج الانتخابات"، مشيرا إلى أن "الإعلان عنها سيتم من خلال ممثل الإطار التنسيقي والذي سيكشف تلك الوثائق الفاضحة عن منهجية التلاعب بعموم العملية الانتخابية وفي جميع المحافظات وكل المحطات الانتخابية".

ولفت السعدي، إلى أن "كشف الأدلة سيحرج الرأي العام والمجتمع الدولي، وسيكشف زيف ادعاءات الأطراف التي ادعت نزاهة الانتخابات"، في إشارة إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، ومجلس الأمن الدولي.

وخلص السعدي، وهو أحد أعضاء الإطار التنسيقي، إلى القول إن "تلك الوثائق كفيلة بإلغاء الانتخابات، كونها ستكشف تلاعباً كارثياً بكل معنى الكلمة".