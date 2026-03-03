الإطار التنسيقي يقرر سحب ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بأن الإطار التنسيقي قرر سحب ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قادة الاطار التنسيقي اتفقوا خلال اجتماع اليوم، على سحب ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء".

وأضاف أنه "خلال الساعات المقبلة سوف يصدر البيان الرسمي، على أن تشهد اليومين المقبلين تشهد اجتماعات مكثفة من اجل الاتفاق على مرشح جديد، يحظى بدعم قوى الاطار التنسيقي وباقي القوى السياسية السنية والكوردية".

وبين أن "اجتماع اليوم للإطار شهد غياب كل من نوري المالكي وهمام حمودي وابو الاء الولائي".

من جانبه، بين مصدر في ائتلاف دولة القانون، لوكالة شفق نيوز، أن "الاطار التنسيقي سيعقد اجتماعا خلال الايام المقبلة لمناقشة موضوع التمسك او سحب ترشيح نوري المالكي من رئاسة الوزراء".

وأضاف أن "ما نشر بخصوص سحب ترشيح غير صحيح، ولا يحق للاطار التنسيقي اتخاذ أي قرار بغياب الأعضاء الأساسيين عن الاجتماع".

ويشهد "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية شيعية حاكمة في العراق، انقساماً بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط تحذيرات أميركية من تداعيات اختياره، وهو ما دفع قوى داخل التحالف إلى محاولة إقناعه بالانسحاب حفاظاً على وحدة الإطار.