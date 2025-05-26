الإطار التنسيقي يقرر خوض الانتخابات بتحالفات موحدة في ديالى ونينوى وصلاح الدين

شفق نيوز/ أعلن الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، مساء اليوم الاثنين، عن قراره بخوض الانتخابات البرلمانية بتحالفات موحدة في ثلاث محافظات هي ديالى ونينوى وصلاح الدين.

وقالت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم (229) في مكتب الأمين العام لتحالف النهج الوطني عبد السادة الفريجي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية".

وأضافت أن "المجتمعين قدموا التعازي إلى أسر ضحايا حادثة الكلية العسكرية الرابعة في محافظة ذي قار، فيما شدّدوا على ضرورة إكمال التحقيقات الجارية ومحاسبة المقصرين، إلى جانب التأكيد على أولوية الحفاظ على أرواح الشباب المتدربين".

ولفتت إلى أن "المجتمعين بحثوا استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وسط التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم وإكمال الإجراءات كافة".

وبينت أنه "بناءً على مخرجات الماكنة الانتخابية، فقد قرر الإطار التنسيقي الدخول بتحالفات موحّدة في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى".

وكان الإطار التنسيقي، قد قرر قبل أكثر من شهر، أنه سيشارك في الانتخابات بقوائم منفردة، فيما شدد على الموعد المحدد لإجرائها.

وقال الإطار التنسيقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي 225 في مكتب أمين عام منظمة بدر، هادي العامري، وناقشوا آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة".

وفي ملف العملية الانتخابية، جدّد الإطار التنسيقي تأكيده على موعد الانتخابات النيابية في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وبالنظر لما أفرزته الماكنة الانتخابية له، قرّر الإطار التنسيقي الدخول إلى الانتخابات بقوائم متعددة تلتئم عقب نتائج الاقتراع، لتشكيل كتلة "الإطار التنسيقي" التي تضم جميع أطرافه.

كما عبر الإطار التنسيقي عن ثقته بان الحكومة ستقوم بتهيئة الأجواء الانتخابية، وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها.

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية العراقية، في 11 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.

يأتي ذلك بعدما قررت قوى في الإطار التنسيقي تشرع بتشكيل تكتل جديد تحت اسم تحالف "قرار" استعداداً لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال مصدران سياسيان لوكالة شفق نيوز، إن التحالف يضم في مرحلته الأولى تيار الفراتين بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى جانب كل من هادي العامري (أمين عام منظمة بدر) وفالح الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي).

وتشير المصادر نفسها إلى أن مباحثات جارية قد تفضي إلى انضمام كل من رئيس كتلة سند وزير العمل أحمد الأسدي، وقائد كتائب "سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي، فضلاً عن كتلة "حقوق" المنبثقة عن كتائب حزب الله.

وهذه القوى كانت حتى وقت قريب تشكل العمود الفقري للإطار التنسيقي الذي قاد حكومة السوداني؛ إلا أن اتساع الخلافات دفع أطرافاً رئيسية أخرى كدولة القانون وعصائب أهل الحق وإتلاف الحكمة إلى الشروع بخوض الانتخابات بأكثر من قائمة، مع الإبقاء على احتمال الاندماج مجدداً بعد إعلان النتائج.

وأضافت المصادر أن التحالف قد يكون برئاسة العامري أو السوداني، وسيركز برنامجه الانتخابي على الإصلاح الإداري والخدمي ويحمل طابعاً أكثر انفتاحاً على الشركاء الكورد والسنة.