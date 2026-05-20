الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية ويدعم التحقيق باستهداف دول الجوار

أعلن الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، مساء اليوم الأربعاء، المضيّ باستكمال الكابينة الوزارية لحكومة علي الزيدي بعد عطلة عيد الأضحى، فيما جدد رفضه لأي اعتداء يستهدف دول الجوار أو الدول العربية، داعياً الأجهزة الأمنية إلى استكمال التحقيقات الجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكر الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه عقد اجتماعاً "هاماً وطارئاً" في مكتب هادي العامري، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لمناقشة تطورات المرحلة السياسية والاستحقاقات المقبلة.

وأضاف البيان، أن المجتمعين قدموا في مستهل الاجتماع التهاني إلى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب، متمنين له التوفيق في أداء مهامه الوطنية وخدمة أبناء الشعب العراقي. كما أكد الحاضرون على وحدة الإطار التنسيقي وتماسكه، وحرصه على مواصلة العمل المشترك بما يعزز الاستقرار السياسي ويحفظ المصالح العليا للبلاد.

وعبّر المجتمعون، بحسب البيان، عن تقديرهم للجهود التي بذلها محمد شياع السوداني خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء، وما شهدته المرحلة الماضية من جهود خدمية وتنفيذية حظيت بتقدير شعبي واسع.

وقرر الإطار التنسيقي المضيّ باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد وفق السياقات الدستورية والتفاهمات الوطنية.

وفي الشأنين الأمني والإقليمي، جدد الإطار التنسيقي رفضه لأي اعتداء أو عدوان يستهدف دول الجوار أو الدول العربية، مؤكداً أهمية احترام سيادة الدول وتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر.

كما دعا الأجهزة الأمنية إلى استكمال التحقيقات الجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حماية أمن العراق وسيادته، وفقاً للبيان.