الإطار التنسيقي يقدم نفسه "الكتلة الأكبر" لهيبت الحلبوسي

شفق نيوز- بغداد

قدم الإطار التنسيقي الشيعي، مساء الاثنين، تواقيع نيابية - رسمية - تؤكد أنه يشكل الكتلة الأكبر في مجلس النواب بدورته السادسة.

وبحسب بيان مقتضب للإطار، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الأمين العام للإطار، عباس العامري، قدم تواقيع (الكتلة الأكبر) إلى رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي.

ووقع الإطار التنسيقي، يوم 17 تشرين الثاني الماضي، على اعتباره "الكتلة النيابية الأكبر" والتي تتألف من جميع كياناته وفق الإجراءات الدستورية، وقيامه بالمضيّ بترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة.