الإطار التنسيقي يفوّض السوداني بحسم ملف مشاركة سوريا بالقمة العربية في بغداد

شفق نيوز/ كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، يوم الأربعاء، عن تفويض الإطار التنسيقي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، باتخاذ القرار بشأن مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة العربية المرتقبة التي ستحتضنها العاصمة بغداد الشهر المقبل.

وقال القيادي في التحالف، عدي الخدران، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع قوى الإطار التنسيقي، تدعم إنجاح القمة العربية في بغداد، وتعدّ انعقادها على أرض العراق إنجازاً مهماً على المستوى السياسي والدبلوماسي، خصوصاً في ظل فتور علاقات العراق ببعض الدول العربية خلال السنوات الماضية".

وأضاف، أن "انعقاد القمة بمشاركة عربية واسعة سيعزز مكانة العراق الإقليمية، ويبعث برسالة إيجابية عن استقراره واستعادته لدوره المحوري في المنطقة"، مؤكداً أن "قضية مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع تُعد شأناً حكومياً بحتاً، والإطار التنسيقي قد فوّض رئيس الوزراء السوداني بشكل كامل لحسم هذا الملف".

وتسلم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم الأحد الماضي، دعوة رسمية من العراق لحضور فعاليات القمة العربية المقرر انعقادها الشهر المقبل في العاصمة بغداد.

وذكرت وزارة الثقافة العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، قام وزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد فكاك البدراني، اليوم الأحد 27 نيسان/ أبريل، بتسليم دعوة رسمية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، للمشاركة في أعمال القمة العربية التي ستنعقد في العاصمة بغداد بتاريخ 17 آيار/ مايو المقبل".

يذكر أن لقاء رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" قائد جبهة تحرير الشام (سابقاً)، في وقت سابق بدولة قطر، أثار جدلاً واسعاً خاصة وأن الأخير عليه مذكرة قبض عراقية عندما كان في تنظيم القاعدة خلال وجوده في العراق.