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الإطار التنسيقي يفوض السوداني لاختيار كابينته الوزارية واستثناء الدفاع والداخلية من المحاصصة

Category: سیاسة

Date: 2022-10-20T17:55:02+0000
الإطار التنسيقي يفوض السوداني لاختيار كابينته الوزارية واستثناء الدفاع والداخلية من المحاصصة

شفق نيوز/ أعلن الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، يوم الخميس، عن تفويض المكلف برئاسة الوزراء محمد شياع السوداني باختيار المرشحين لشغل الوزارات وفق معاييره هو واقتراح مرشحين بدلاء، فيما أكد على استثناء وزارتي الدفاع والداخلية من المحاصصة السياسية.

وذكر الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه عقد اجتماعه الاعتيادي لبحث تشكيل الحكومة وتذليل العقبات امام رئيس مجلس الوزراء المكلف.

وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع تفويض رئيس الوزراء المكلف باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الاطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم باعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات.

وفوض الاطار التنسيقي السوداني بالاختيار بين المرشحين او اقتراح مرشحين جدد.

 من جهة اخرى تم تفويض رئيس الوزراء المكلف بتدوير الوزارات بين المكونات او داخل المكون، واستثناء وزارتيّ الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية او عسكرية لهما، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة  فاعلة  تتفق مع البرنامج الوزاري.

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