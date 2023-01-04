الإطار التنسيقي يعلن دعمه لإجراءات السوداني ويوجه طلباً لرئيس الجمهورية

شفق نيوز/ عقد الإطار التنسيقي، يوم الأربعاء، اجتماعه الاعتيادي لبحث آخر مستجدات الشأن العراقي والدولي.

وبحسب بيان للإطار، فقد ناقش الوضع الامني وسبل تعزيز الاستقرار ومنع اي اعتداءات ارهابية، وقدم رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عرضاً شاملًا للإجراءات التي تقوم بها القوى والمؤسسات الامنية الحكومية بهذا الخصوص.

وطالب الاطار التنسيقي، رئيس الجمهورية بالمصادقة على "احكام الاعدام الصادرة بحق المجرمين الذين استباحوا الدم العراقي".

واكد الاطار التنسيقي دعمه للاجراءات التي تقوم بها الحكومة في سبيل النهوض بالواقع الخدمي والتنموي في البلاد، خصوصا ما يتعلق بالطبقات الاكثر فقراً والمناطق المحرومة.

وفي الجانب النيابي ناقش الاطار التنسيقي اولويات الفصل التشريعي الجديد وخصوصا قوانين الانتخابات والمفوضية والنفط والغاز والموازنة الاتحادية.

و شدد الاطار التنسيقي على اهمية حسم اللجان النيابية باسرع وقت لتمارس دورها الرقابي والتشريعي بشكل كامل.