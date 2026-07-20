الإطار التنسيقي يعلن دعمه للاتفاقات التي أبرمها الزيدي مع واشنطن

شفق نيوز- بغداد

أعلن الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى الشيعية في العراق، مساء اليوم الاثنين، دعمه لنتائج زيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة، ومساندته للحكومة في تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي أبرمت مع واشنطن.

وقال الإطار التنسيقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه عقد اجتماعه الاعتيادي في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي وقادة الإطار التنسيقي.

ولفت إلى أن دعمه لنتائج زيارة الزيدي جاء "بما يعزز مكانة العراق الدولية، ويحفظ سيادته واستقلال قراره الوطني، ويسهم في تطوير قدراته الاقتصادية والأمنية، واستقطاب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للمواطنين".

وأضاف البيان أن "المجتمعين استمعوا إلى عرضٍ مفصل قدمه رئيس مجلس الوزراء بشأن نتائج زيارته الرسمية الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين الأميركيين، وما تمخضت عنه الزيارة من تفاهمات واتفاقات في عدد من القطاعات التي تخدم المصالح العليا للعراق".

وبين أن "الإطار التنسيقي ناقش الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، مؤكداً استمرار دعمه الكامل للحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في ملاحقة الفساد، وحماية المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة المتورطين وفقاً للقانون".

وشدد البيان على أن "الإطار لن يوفر غطاءً سياسياً لأي شخص تثبت الجهات القضائية المختصة تورطه في قضايا الفساد"، مؤكداً على "أهمية الالتزام بالسياقات القانونية والقضائية وشمول جميع المتورطين أيا كان انتماؤه، لضمان سلامة حملة مكافحة الفساد".

وأوضح أن "الإطار تداول مجمل الأوضاع في البلاد، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وتحسين مستوى الخدمات، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يلبي تطلعات المواطنين".

وكان الزيدي وأعضاء الوفد الرفيع المستوى المرافق له، قد اختتموا السبت الماضي، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية دامت خمسة أيام، ركزت على إطلاق شراكة اقتصادية شاملة ومتنوعة لدعم الاقتصاد العراقي، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتنشيط سوق العمل المحلي، فضلاً عن تمكين العراق من فتح منافذ جديدة لتصدير النفط الخام ورفع قدرات الإنتاج وال تصفية.