الإطار التنسيقي يعلن تمسكه بالمالكي مرشحا لرئاسة الحكومة: شأن عراقي (صور)

شفق نيوز- بغداد

جدّد الإطار التنسيقي، مساء السبت، تمسّكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء، مؤكداً أن اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي خالص، يتم بعيداً عن الإملاءات الخارجية.

وعقد الإطار اجتماعه الدوري رقم 261 في مكتب المالكي لبحث آخر المستجدات، حيث قال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للإطار على هامش الاجتماع، إن "اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية تراعى فيه المصلحة الوطنية؛ بعيداً عن الإملاءات الخارجية، مجدداً تمسّكه بمرشحه نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء".

وأكد الإطار التنسيقي، وفق البيان الذي ورد وكالة شفق نيوز، "حرصه على بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وخصوصاً مع القوى الدولية الفاعلة؛ علاقة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

كما أوضح بيان الإطار، أن "العراق دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي شعبه".

وشدّد الإطار التنسيقي، على "أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها وفق المواعيد المحددة"، داعياً الجميع إلى "بذل أقصى الجهود للوصول إلى حلول ترضي الأطراف جميعاَ".

وحضر الاجتماع جميع قادة الإطار، باستثناء رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، الذي أبدى في وقت سابق عدم تأييده للتمسك بترشيح المالكي، على الرغم من تأسفه لتغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحقه.

حيث أعرب الحكيم، في وقت سابق اليوم السبت، عن أسفه البالغ لتغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي صدرت بحق مرشح الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة نوري المالكي.

ويسعى الإطار إلى توحيد موقفه بشأن ملف رئاسة الوزراء في ظل الاعتراض الأميركي على ترشيح نوري المالكي، وبحث خيارات سياسية لتجاوز هذه التعقيدات وضمان استمرار العملية السياسية.

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد جدّد تأكيده، اليوم السبت، تمسكه بالترشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة، رغم الرفض الأميركي لذلك، مشدداً على أن اختيار رئيس الحكومة شأن وطني خاضع لإرادة الشعب والمؤسسات الدستورية.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، الثلاثاء الماضي، عبر تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، إن عودة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة "أمر لا ينبغي السماح به"، معتبراً أن العراق "انزلق إلى الفقر والفوضى" خلال ولايته السابقة.