الإطار التنسيقي يعلن تفاصيل اجتماع قادته مع الوفد الكوردستاني المشترك

شفق نيوز/ إجتمع قادة الإطار التنسيقي اليوم السبت مع الوفد الكوردستاني المشترك الذي يزور حاليا العاصمة بغداد للتفاوض على تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

ووفقا لبيان صادر عن الإطار ورد لوكالة شفق نيوز، فإنه، جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والامنية التي تشهدها البلاد .

وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا ملف الانتخابات والملابسات والاعتراضات التي رافقت سير العملية الانتخابية وملف تشكيل الحكومة المقبلة ، مؤكدين ضرورة التوصل الى تفاهمات مشتركة تسهم في معالجة الإشكاليات الراهنة والانتقال الى مرحلة تشكيل الحكومة عبر تعاون جميع الأطراف والقوى الوطنية بعيدًا عن الإقصاء والتهميش لأي مكون من مكونات الشعب العراقي".

كما أشار البيان إلى أنه "تم الاتفاق على احترام خصوصية المكونات الاجتماعية ، وعدم الوقوف مع طرف على حساب طرف اخر ، من اجل ديمومة العملية السياسية والحفاظ عليها".