الإطار التنسيقي يعلن تفاصيل اجتماعه مع الكاظمي

شفق نيوز / أعلن الإطار التنسيقي، تفاصيل اجتماعه الدوري الذي عقده يوم الخميس، بحضور رئيس حكومة "تسيير الأمور اليومية" مصطفى الكاظمي، بحث خلاله عدداً من القضايا السياسية والأمنية.

وذكر الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع ضم محورين، استضاف في محوره الأول الكاظمي، لبحث الملف الأمني والانتهاكات التركية، فضلاً عن التحديات التي تشهدها البلاد في مجال الحرب على الإرهاب، وكذلك مشاركة العراق في مؤتمر الرياض للطاقة".

وأضاف البيان، أن "المحور الثاني خصص لمناقشة القضايا السياسية، حيث ناقش المجتمعون الحوارات الجارية بين القوى الوطنية من أجل استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة خدمة وطنية، إضافة إلى تشكيل الإطار لجنة تفاوضية للحوار مع القوى الوطنية".

وهذه المرة الأولى التي يعقد فيها الإطار التنسيقي اجتماعا اعتياديا له، بحضور الكاظمي، حيت عقد الاجتماع آنف الذكر، في منزل القيادي في الإطار، رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض.

وعلمت الوكالة، بوقت سابق من اليوم، أن الإطار التنسيقي وحلفاءه يعتزمون عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال الأيام المقبلة، لحسم بدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اجتمع أمس الأربعاء مع نواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم من عضوية مجلس النواب بناء على طلب من زعيمهم الصدر والذي أكد خلال الاجتماع أن لا رجعة في قرار الاستقالة والانسحاب من العملية، الا بشرط وهو "عدم الاشتراك في الانتخابات في حال مشاركة الفاسدين فيها".