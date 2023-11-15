الإطار التنسيقي يعلن التزامه الكامل بقرارات المحكمة الاتحادية وضرورة تطبيقها

شفق نيوز/ أكد الإطار التنسيقي الشيعي، مساء اليوم الأربعاء، التزامه الكامل بقرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق وضرورة تطبيقها.

وأخبر مصدر سياسي مطلع، وكالة شفق نيوز، أن الإطار التنسيقي عقد مساء اليوم، اجتماعاً في منزل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة آخر التطورات السياسية والحرب في غزة.

وأوضح المصدر من داخل الاجتماع، أن الاطار التنسيقي أعلن التزامه الكامل بقرارات المحكمة الاتحادية واحترامها وتطبيقها.

ويأتي الاجتماع عقب صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا يقضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقضت اليوم المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، وعضوية النائب ليث الدليمي.

وعلق الحلبوسي على قرار انهاء عضويته وعده قراراً "غريباً"، وقال، إن "هناك من يسعى لتفتيت المكونات الاجتماعية".